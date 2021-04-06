交通部長林佳龍悄悄現身，並在靈堂和袁員說了很長的話。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

葬儀社人員將袁員大體送往花蓮慈雲山火化。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

司機袁淳修今火化 林佳龍到場悼唁眼紅哽咽：他守護乘客到最後一刻

台鐵太魯閣號出軌，司機員袁淳修不幸罹難，今早舉行告別式，交通部長林佳龍悄悄現身，向家屬致意，並在靈堂對著袁員說，「你的任務已經完成，我們會用磚列車送你回家」。入殮儀式結束後，由葬儀社人員將他送往花蓮慈雲山火化。

事故發生後，運安會取得車頭監視器畫面，顯示袁淳修看到了軌道上橫躺的工程車，盡全力煞車，但仍來不及，不幸罹難，6日上午舉行告別式，家屬上香難掩情緒落淚，林佳龍也到場致意，他站在靈堂前，對著袁員的照片說道，「你的任務已經完成，我們會用專列載你回家」。

林佳龍繼續說著，「你堅守崗位」，守護乘客到最後一刻，緊急煞車、鳴笛，要減少這次事故的傷害，而犧牲了自己，從現在看到的調查資料，「知道你是因公殉職」，將向爭取行政院頒發冒險犯難最高撫卹與榮譽，並全力支持救災工作，後續的日子大家也會互相照顧，並哽咽表示，「願你一路好走，我們會陪你的家人，請你放心。」

林佳龍鞠躬後，也向袁淳修家屬一一致意，告別式結束後，葬儀社人員將袁員大體送往花蓮慈雲山火化，預計中午12點在花蓮火車站發車，將袁員骨灰運回臺中。

(中時 )