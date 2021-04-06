教育部每年8月舉辦閩南語語言能力認證考試，今年考試報名時間自4月9日上午9時起，至5月7日下午5時止，報名對象不限國籍和年齡，只要對閩南語有興趣者，皆可上網報名參加。

教育部表示，考生只要在考試當天完成所有測驗項目（聽、說、讀、寫4項），就能獲得獎勵品1份（布口罩及毛巾）。針對挑戰進級且通過認證的考生，再贈送專屬獎品。為鼓勵親師生、家庭、社區、公司團體組團參加，每團超過20人，就有機會另外獲得限量好禮。

教育部自2010年開始辦理閩南語認證考試，今已邁入第12年，報考人數也累積超過9萬3000人。從2018年開始，19歲以下考生大約有4300多人，占當年報考總數的40.75％，而109年則有7700多人報名，占去年報考總數的56％。顯見有愈來愈多年輕學子願意接觸並開始學習閩南語。

此外，為提升及補足本土語文教學師資，教育部啟動多元管道鼓勵師資培育大學開設職前培育、學士後教育學分班及教師在職進修專長學分班，並將通過本土語言能力認證作為修讀學士後教育學分班的門檻，及各管道修畢師資職前教育課程的規範之一。

有關考試詳情，可至考試專屬網站（https：／／blgjts.moe.edu.tw）下載免費簡章，如有任何問題可電洽承辦單位國立台灣師範大學提供的免付費服務專線：0800-699-566或付費電話（02）7749-3664；服務信箱：[email protected] 。

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