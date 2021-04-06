日本桌球天后福原愛與江宏傑爆4年婚變，女方先是被直擊和高帥男A先生在飯店過夜，又遭爆料A先生是已婚身分，演變成「雙不倫」的窘境，目前已經3個多月沒有返台，對此，YouTuber「AMI＆LEE聊日本」成員Lee指出，在日本判決結婚要有理由，但福原愛指控的言語暴力並不構成離婚條件。

Lee在頻道最新的影片中提到，她曾和日籍老公結婚8年，當時律師再三警告她，在日本只要有一點外遇證據就能影響法庭判斷，「法庭對有外遇的女生是非常嚴厲的，是會嚴厲到為什麼男生可以、女生不可以的狀態。」更透露，如果離婚一定要有理由。

Lee坦言，福原愛被周刊爆出偷吃，若是真的被判決「有責」，認定是福原愛造成婚姻破裂，「這樣就完了，因為妳就沒辦法離婚，只有對方可以跟妳離婚」，對福原愛的現況十分不利，日本民法中的「有責配偶者」，就是需要為婚姻破滅負責的人，原則上認定後就會喪失訴請離婚的權利。

Lee在影片中提到在日本判決結婚要有理由。(圖/翻攝自「AMI＆LEE聊日本」YouTube)

另外，不溝通的一方會被判為破壞婚姻的人，目前福園愛一直避不見面，也完全拒絕溝通，處境又更加危險，且言語暴力完全不構成離婚條件，然而官司打到最後，其實最好的情形就是法院判決賠償離婚，Lee也表示，江宏傑曾說福原愛胖，日本人絕對不可能講出這種話，可想而知女方有多受傷。

(中時新聞網)