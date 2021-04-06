53歲香港歌手李克勤曾唱紅〈月半小夜曲〉、〈一生不變〉，2016年他參加《我是歌手4》，總決賽對決黃致列雖落敗，但已炒紅一波人氣。近日港媒報導，李克勤疑似帶著一家移民英國，離開生活多年的香港，對此，他回應沒有這件事，「以身為香港人為榮」。

李克勤出身在小康之家，父母是澳門人，從小他就展現音樂才華，常參加才藝比賽，1985年他參加《第四屆新秀歌唱比賽》，比賽對手有周慧敏、蘇永康、草蜢、杜德偉，後來他被寶麗金唱片相中簽約，隔年推出EP，1987年正式推出首張個人專輯，他曾一度被視為偶像譚詠麟接班人，同期被港媒看好的明日之星是如今的天王張學友、劉德華。

李克勤和太太育有兩個兒子。（圖／翻攝自李克勤微博）

2006年李克勤在「2005年度十大勁歌金曲頒獎典禮」獲獎時，在台上宣布與交往13年、曾是香港小姐冠軍的盧淑儀結婚，兩人婚後生下兩個兒子，一家四口生活幸福。據《東網》報導，被封為「靚聲王」的李克勤，近日參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》擔任導師，成為熱議話題，私下卻傳出一家人打算移民，太太盧淑儀已帶著兩個兒子飛到英國，準備開始新生活。

對此，李克勤澄清傳言不實，感謝大家關心，他雖然喜歡球隊曼聯，但沒有因此想移民的計畫，強調：「我們從來沒有移民英國或其他國家的打算。我很喜歡香港這個地方，也以身為香港人為榮，會繼續努力工作，唱更多好歌跟大家分享。」自清移民傳言完全子虛烏有。

(中時新聞網)