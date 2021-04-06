謝霆鋒2014年和王菲世紀復合，不過小倆口向來低調，因此也爆出分手傳聞，但之前謝霆鋒被拍到悄悄開車進王菲香閨，顯示兩人感情依舊甜蜜，近日又有媒體拍到謝霆鋒霸氣牽起王菲的手，自帶粉紅泡泡讓眾人都要被閃瞎。

據搜狐娛樂報導，和王菲近日一起外出和友人聚餐，一行人走出餐廳後，謝霆鋒霸氣牽著王菲的手，之後和友人告別後，就一起回到女方住處，幸福甜蜜的互動，大破之前的分手傳聞。

謝霆鋒和王菲一同和友人聚餐，走出餐廳甜蜜牽手。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

其實，謝霆鋒和王菲鮮少公開放閃，不過每次在鏡頭前牽手都成為經典畫面，「鋒菲戀」一開始是因為2003年兩人被拍到在酒吧約會親吻，之後他們參加完電影慶功派對後，在媒體面前大方牽手離開，正式公開相差11歲的姐弟戀，而這個牽手畫面也被媒體稱為「世紀牽手」。

之後兩人歷經分手、各自嫁娶、離婚，11年後謝霆鋒終於又拍到一連4天待在王菲北京公寓，小倆口宛如熱戀情侶，在家一起看電視、聊天、做家事，聊到忘我之際，還兩度臉貼臉深情擁吻，世紀復合消息轟動兩岸娛樂圈。

謝霆鋒和王菲從2014年復合到現在已7年了，先前有名嘴稱兩人分手，還發誓若不準確願意吃屎，引來謝霆鋒本人反嗆，最近又因為謝霆鋒在直播中脫口表示無法忍受出軌，引發外界無限聯想，香港朱皮也稱：「現在霆鋒與王菲已分手半年，霆鋒口中的出軌絕對無法接受，大家心知肚明指的是誰吧？」

不過謝霆鋒之後就被拍到一身低調，到多年前與王菲被拍到復合共同生活的愛巢，分手傳言不攻自破。

(中時新聞網)