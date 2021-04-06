台鐵408次太魯閣號列車，2日撞上滑落到軌道上的工程車，造成50人喪命，衛福部也設立賑災專戶供各界捐款，引發民眾響應紛紛慷慨解囊，不過網紅陳沂則是反其道而行，強調自己絕不跟風，更表示：「覺得自己過太好，才會想捐款」，引發網友熱議。

太魯閣出軌事故，讓許多民眾紛紛慷慨解囊，對此，陳沂則持不同意見，她強調自己絕不跟風捐款，主要是賺錢相當辛苦，沒有必要把辛苦錢分給別人花，至於會想捐款的人，通常是覺得自己過太好，才會想要將多出來的分一點點給別人，順便買點功德比較不會衰。

對於捐款這件事我一直以來的觀念都是這樣的。 賺錢很辛苦，不需要分給別人花，想捐款是因為覺得自己過太好了，把多出很多的一點點分別人，順便買點功德值比較不會衰。 所以我從不跟風捐款。 我也知道在有新聞熱度的時候敲鑼打鼓說自己捐多少，可以有新聞順便製造有愛心的形象，但如果都是難過的事情了更不應該拿來消費吧？ 所以我平常做的捐款都是沒有新聞熱度的，媒體也不會報導，也不需要，因為我真的是過太好純粹怕衰而已。 由陳沂發佈於 2021年4月5日 星期一

她表示趁有新聞熱度的時候，敲鑼打鼓說自己捐多少，不僅可以博取新聞版面，還能趁機塑造有愛心的形象，但這是生離死別讓人難過的事情，更不應該被拿來消費，接著強調平常捐款時，都是沒有新聞熱度的時候，媒體也不會報導，也不需要，純粹只是自己過太好怕衰而已。

對此，許多網友對陳沂言論大表贊同，紛紛留言：「想幫忙捐款，不用昭告天下，默默去做就好，消費災難家屬情何以堪」、「這次很多人靠捐款刷存在感啦」，但也有網友質疑：「所以發這篇是昭告大家 『我沒有蹭熱度喔』的意思嗎？」這讓陳沂跳出來回應：「同學，巷口閱讀測驗班招生中，本文的主旨是，蹭熱度很好，但不要消費災難、明明很多人可以蹭啊，譬如羅志祥，我靠想祥致富。」

(中時新聞網)