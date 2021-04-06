美股道瓊標普同登歷史新高點、日韓股市今早開高，台股多頭受到激勵，開高140.51點、為16711.79點，權王台積電(2330)花了13天今日順利完成填息，電子權值股帶頭衝，聯發科一度站上千元大關、聯電(2303)、鴻海(2317)等紛紛揚升，再加上鋼鐵股齊力推動加權指數衝上16804點，再創盤中新高點。

分析師表示，經濟數據亮眼帶動美股再創新高，台股受到激勵多頭追價人氣，台指期在9:40左右急拉，大漲260點，帶動台股現貨指數再創新高，短線來看，多頭趨勢仍在進行中，並未出現改變，上市櫃公司3月營收即將陸續公布，4月又是首季財報旺季，不妨多加留意。

盤面上，台積電開盤跳空開出615元，上漲13元，花了13個交易日順利完成填息；大立光(3008)雖獲日系及美外資買進等，由於Q2非蘋旺季，今日壓低整理，跌幅在2.5%以上，留意週四法說會釋出的展望；IC設計族群多頭士氣如虹，聯發科(2454)Q1財測目標有機會達陣，買單急拉，盤中一度站上1010元、M31(6643)上半年業績看漲，股價鎖在漲停板361元；鋼鐵族群大成鋼(2027)、大國鋼(8415)挾著美國基建議題，股價聯袂鎖漲停，成功帶動類股人氣，威致(2028)、運錩(2069)等漲幅在5~6%不等；台積電子公司采鈺(6789)今日登錄興櫃，股價一度衝至達566元，奪下興櫃股王寶座。

分析師表示，清明長假過後，3月營收將會陸續公布，由於去年受到疫情干擾的產業者多，預期不少都將繳出漂亮的成績單，接下來還有Q1財報、法說會、股東會等等利多題材，而美國政府提出基建計劃有利經濟，再加上FED維持寬鬆政策有利台股短線波段維持向上趨勢。不過，在4月財報旺季過後，市場焦點即將觀察QE是否縮減和增稅議題，屆時是否會對金融市場造成的影響，還需要觀察。

(時報資訊)