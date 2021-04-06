大陸江蘇蘇州3月31日發生一起「婚禮變認親」喜事！結婚當天，婆婆看見新娘身上的胎記後嚇了一大跳，因為媳婦的胎記，與幼時走失的親生女兒胎記一模一樣，於是忍不住詢問親家：「妳女兒是不是抱養的？」親家聽後也嚇一跳，因為抱養女兒的事情，他們從未跟別人說過，原以為這場婚禮會告吹，不料，婆婆表示，兒子並不是她親生子，也是抱養的，最後婚禮順利完成，只是「媳婦變成親生女」、「兒子改當女婿」，最後仍以喜劇收場。

據《中國報》報導，新娘在舉行婚禮時，意外露出身上的「胎記」，婆婆看到後，懷疑媳婦是多年前走失的親生女兒，當下就忍不住詢問親家，新娘父母一聽大驚失色，沒想到隱瞞多年的秘密，竟會在如此重要的場合被揭穿。

新娘父母坦承女兒是抱養的，婆婆很高興能在兒子的婚禮上找回親生女，新娘得知自己身世也喜極而泣。婆婆說，她有個女兒在小時候走丟，不過她一直記得女兒手上有個胎記，後來只要看到年齡相仿的女孩，都會看一下對方手上有沒有一樣的胎記，沒想到竟然在兒子的婚禮上，找到當年走失的女兒。

雖然婆婆認出新娘的胎記是女兒，但接下來的問題是「兄妹」怎能結婚？此時新娘的媽媽坦言，其實她兒子是她認養的，不是親生子，所以與新娘並無血緣關係，這才讓婚禮得以圓滿舉行，只是最後結局新娘變成了婆婆的親生女兒，新郎也從兒子身份變成女婿。

(中時新聞網)