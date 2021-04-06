解放軍殲-20隱形戰機

解放軍最先進的殲-20在被發現，已不帶盧芮柏透鏡（Luneburg lens）飛行後，分析家5日說，這顯示它已進入下一個備戰層次。

據中方官媒《環球時報》5日報導，這透鏡是在如訓練，或非戰鬥飛行等狀況下，用以刻意暴露隱形戰機的小裝置。

據央視報導，殲-20戰機飛行員在周日清明假期時，向韓戰參戰飛行員孫生祿致敬。而孫生祿所屬的志願軍空軍第3師9團如今已變身，成為解放軍空軍航空兵第9旅，其下轄的「王海大隊」，正是率先列裝殲-20的作戰部隊。如今王海大隊是中方「維護領土完整，國家利益不受侵犯的拳頭部隊」，他們1992年接收第一批俄製蘇-27SK戰機，成為90年代威懾台灣的主力。

此外，央視在影片中還展現了殲-20的機動力，而部分畫面顯示，這架戰機並未裝備盧芮柏透鏡。央視週一在另一項報導中說，戰機側彈艙的線條與先前的殲-20戰機不同。

要求匿名的軍事專家5日說，盧芮柏透鏡用以擴大雷達截面，而這意味它可以使隱形戰機出現在雷達上。

專家說，在例行訓練時，自家雷達設施需要追蹤隱形戰機，以監視相關活動，並評估訓練成果。而在如飛越等其他非戰鬥狀況下，向他方暴露隱形戰機的行蹤，則可以避免意外。另一方面，專家也指出，在某些軍事行動中，殲-20這類戰機也有必要現身，以展現威懾力，並隱藏實際的隱形性能。

專家說，殲-20不裝備盧芮柏透鏡，將發揮原本設計的隱形性能，並意它在執行實戰導向任務，已進入下一個備戰層次。

(中時新聞網)