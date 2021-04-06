人民幣中間價升122個基點 創逾一週新高 10:392021/04/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價6日報6.5527元，較上個交易日（2日）報價6.5649元上升122個基點，漲幅0.19％，創逾一週高點。 截至上午10點20分，人民幣兌美元在岸價報6.5578元，較上日收盤價6.5612元上漲34個基點，單日漲幅0.05％。 人民幣兌美元離岸價報6.5616元，下跌51個基點，跌幅0.08％。 康和投顧預期本周指數區間16,300-16,800點 借殼上市後業績表現不佳 美多家新創電動車 股價重挫 (工商 ) #基點 #創逾 #一週 #漲幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟數據助威 美股道瓊標普同登歷史新高點 07:302021/04/06 國際 軟銀牽線 基因檢測業者Invitae獲得11.5億美元投資 09:522021/04/06 財經 豐坪溪水力發電 營造創生商機 04:102021/04/06 財經焦點 台積電開盤大漲13元完成填息 領漲台股創新高16803點 09:062021/04/06 財經 《半導體》新產能開出 精測3月營收雙升登同期高 08:042021/04/06 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 04:102021/04/06 財經要聞 群益證券本周看好半導體設備、鋼鐵等四類股 09:002021/04/06 財經 火鍋大王賀光啟不斷創新 呷哺呷哺 迎疫後餐飲暖春 04:102021/04/06 財經要聞 台積電完成填息 台股早盤大漲近200點 09:252021/04/06 財經 《企業併購法》修正案 政院完成審查－新創併購利多 祭租稅優惠 04:102021/04/06 財經要聞 台中水湳鑲金 建商備銀彈搶地 04:102021/04/06 產業．科技 財經熱門新聞 不會有下個十年？ 蘋果CEO庫克洩漏離開時機 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 【太魯閣出軌】半導體實力傲視全球 日媒卻曝台灣這點太危險 - 財經 15檔造市候選股 搶卡位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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