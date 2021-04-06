人民幣兌美元中間價6日報6.5527元，較上個交易日（2日）報價6.5649元上升122個基點，漲幅0.19％，創逾一週高點。

截至上午10點20分，人民幣兌美元在岸價報6.5578元，較上日收盤價6.5612元上漲34個基點，單日漲幅0.05％。

人民幣兌美元離岸價報6.5616元，下跌51個基點，跌幅0.08％。

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(工商 )

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