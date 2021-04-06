台鐵太魯閣列車上周發生交通事故造成50人死亡、上百人受傷。國民黨立院黨團今日於立院提案要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台負起政治責任，但最終在民進黨人數優勢下，此案表決並未通過。

今日上午10點7分，在立法院副院長蔡其昌帶領下，立院議場在場數十位朝野立委，為上周發生的太魯閣號列車憾事，低頭默哀1分鐘。

國民黨立院黨團針對此次事故，指出這次意外造成50人死亡、2百多人受傷，是國內史上最嚴重鐵道事故，此事肇因為台鐵委包廠商工程車在邊坡隨意停車，因未拉手煞車而滑落至未設護欄的鐵道上以致釀禍。

國民黨團表示，外界質疑台鐵未在事故現場邊坡設置護欄，邊坡監測系統設置未如期完成，承包廠商紀錄不良，竟還能拿到政府標案，顯示台鐵及交通部疏於管理，未落實工地安全規範管控，台鐵局、交通部爰有過失，行政院長蘇貞昌無視台鐵長年積弊及安全控管問題，遲未核定台鐵總體檢報告更是難辭其咎。

國民黨團說，行政院讓不幸事件一在重演，蘇貞昌無法勝任行政院長職務，故提案建請做成以下決議：1.蘇貞昌、林佳龍、台鐵代理局長祁文中等人負起政治責任立即下台；2.立院立即成立0402台鐵408車次太魯閣列車事故調閱委員會，釐清事故原因並追究相關人員責任。

由於此案有在場立委提出異議，因此舉行表決，現場在國民黨立委贊成，民進黨立委反對，而民眾黨、時力立委棄權情況下，最終出席100人，贊成33人，反對60人，棄權7人，此案未通過。

(中時 )