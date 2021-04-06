教育部今天表示，高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學，將於4月中旬以分類（美術、音樂、舞蹈、戲劇）、分區（北、中、南、桃園四區）方式辦理術科測驗，今年各類各區報名於3月5日截止，報名人數計有3750人，並已於3月15日寄發准考證。

美術班方面，教育部表示，北區聯招、中區聯招、南區聯招、桃園區聯招、國立馬公高級中學獨招、國立花蓮女子高級中學獨招及國立台東女子高級中學獨招等，均於4月10日辦理。

至於音樂班，北區聯招4月17日至19日辦理，中區聯招及南區聯招於4月17日至18日辦理，國立馬公高級中學獨招及彰化縣立成功高級中學獨招於4月17日辦理。

關於舞蹈班，北區聯招於4月17日辦理，南區聯招於4月17日至18日辦理，國立馬公高級中學獨招於4月18日辦理。戲劇班方面，台北市立復興高級中學獨招4月10日至11日辦理。

各類別測驗科目如下：美術班包含「素描」、「水彩」、「水墨」與「書法」等4科；音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「聽寫」、「樂理與基礎和聲」及「視唱」等5科；舞蹈班包含「芭蕾」、「現代舞」、「中國舞」及「即興與創作」等4科；戲劇班則包含「創意思維」、「口語表達」及「專長表演」等3科。

教育部提醒考生留意各區術科測驗時間及防疫規範，提早抵達試場實施體溫量測，並確實依規定攜帶相關證件及所需用具應試，以避免損及自身應考權益；如量測為發燒者，請配合主辦學校規劃及引導，前往單獨休息區，並將安排於備用試場應試或調整術科測驗順序。

另為避免有群聚感染之虞，這次測驗限縮陪考人員，相關限額規範已由各類各區主辦學校預先公告，並由國中端預先進行實聯制登記後始得入場，也請考生配合。

(中時 )