企業軟體創新者VMware二十多年來持續為世界各地的重要商業應用程式提供支援。超過30萬企業機構已透過VMware構建並運行8,500 多萬個工作負載，還有超過500萬名開發人員利用 VMware 技術構建應用程式。 VMware 近日發佈VMware Cloud，以協助客戶充分釋放多雲的威力，依照業務發展速度提供現代化的應用程式。

VMware Cloud是一個分散式的多雲平台，讓企業或機構能跨資料中心、邊緣架構及任何雲端平台，並加速應用程式的現代化。對於工作上經常面對各種權衡取捨的開發者及 IT 人員來說，此平台也可提供獨特的優勢。VMware Cloud可提升開發人員的生產力，讓他們在任何雲端都能進行構建與部署。這個平台讓IT部門得以推動基礎架構及營運的現代化，同時提升經濟效益，降低風險。隨著 VMware Cloud的問世，VMware也宣布推出其他新產品以帶給客戶整合度更高的體驗。

． VMware Cloud Universal：一種彈性的訂閱服務，能簡化VMware多雲基礎 架構與管理服務的購買與消費。． VMware Cloud Console：不論部署在哪裡，都能為 VMware Cloud 基礎架構提供單一 的監控與管理環境。． VMware App Navigator：這款新產品能評估整個應用程式資產裡所有應用轉型計畫， 並根據每個應用程式的價值排定優先順序。

VMware產品和雲端服務營運?Raghu Raghuram表示，我們正處於雲端及應用程式下一波演進的分界點上。架構正逐漸分散化且越來越傾向多雲，而現代化應用程式的數量很快就會超過傳統應用程式。所有資訊?都將面臨挑戰，也就是如何在無需導入更複雜的作業及面臨更大風險 的情況下，利用這波創新趨勢。VMware Cloud 是現今唯一一款能讓消費者在資料中心或任何雲端使用，以快速、簡化且更安全的方式加速邁向現代化的雲端解決方案。有了 VMware Cloud Universal，客戶只要進行一次性購買就能在任何環境下部署應用程式，之後也能自由移動以因應 商業或應用程式需求的變化。

(工商 )