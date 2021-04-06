自助餐廳龍頭饗賓甫於4月4日以每公斤1萬元歷史新價，標下重193.4公斤、長210公分的2021「全台第一鮪」，如今「全台第一鮪」的鮮美滋味，即日起獨家於旗下頂級日式百匯「旭集 和食集錦」台北信義店、高雄義享店，與到店用餐的iEAT饗愛吃黑卡會員們尊榮分享「第一鮪限定五品料理」，數量有限，供完為止。

在旭集高雄義享店甫開幕尚未滿月之際，為具現對在地的熱誠，實踐三月插旗高雄時所宣示的「饗賓想在地計畫」，饗賓餐旅熱烈參與屏東黑鮪魚季，展現饗賓用在地食當令，全心回饋消費者的企業決心，高雄旭集即日起至4／18，也推出黑鮪魚吃到飽活動。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，提供消費者美好的用餐體驗，實踐用在地吃當令，是饗賓一直以來的企業堅持，這次不惜成本推出「第一鮪限定五品料理」，將最新鮮且一片片要價不菲的當令「全台第一鮪」獨家直送旭集，希望將更在地且更貼近台灣文化的極致餐飲體驗，感恩分享給支持且熱愛饗賓七大品牌的iEAT饗愛吃黑卡會員，尊榮享受卻不加價，就是為了滿足饕客們對美食的追求。

黑鮪魚被封為鮪魚之王，脂肪含量豐富肉質鮮美，是所有鮪魚中最頂級的魚種，一向要價不菲，在高級日本料理店中光吃一片生魚片至少就要百元以上，自助餐廳更鮮少使用此高檔食材。

除了iEAT饗愛吃黑卡會員獨享的第一鮪限定五品料理，為了歡慶旭集高雄義享店盛大開幕，即日起至4／18旭集義享店另外推出深受老饕喜愛、油脂豐富的黑鮪魚中腹肉握壽司，以及厚切1公分的甘甜鮮美黑鮪魚生魚片，歡迎大家盡早訂位嘗鮮。

旭集高雄義享店為呼應高雄海港氛圍，讓顧客用餐時彷彿置身熱鬧的港都市集，特別以「大船入港」作為設計概念，在全店中心位置以木作打造長達12米船艙，船身兩側乘載鮮美豐盛的海鮮料理，展現品牌化身大船駛進高雄的氣勢。

饗賓強調，此番搶標2021全台第一鮪以饗賓客，由內而外徹底體現大船入港漁獲豐收的場景，除了希望每位光臨的賓客都能得到身心靈的豐收滿載外，也期許豐盛的吉兆能一掃往日陰霾，引領全台都能在未來的日子更平安富足。

(中時 )