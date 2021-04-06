大陸國家郵政局監測數據顯示，今年清明節期間（4月3日至5日），全國郵政快遞業攬收快遞包裹7.61億件，與2020年清明節同期相比，年增率達到44.4％；投遞快遞包裹7.65億件，與2020年清明節同期相比，年增率為48.3％。

據新華社引述大陸國家郵政局說法，全國郵政快遞業高位運行、平穩有序，常態化疫情防控工作有序有效推進，未發生大規模積壓延誤，未發生群死群傷性重大火災事故，未發生重特大生產安全事故。

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(旺報 )

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