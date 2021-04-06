7.65億件 陸清明快遞業務年增逾40％ 10:562021/04/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸今年清明假期期間，投遞快遞包裹多達7.65億件。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家郵政局監測數據顯示，今年清明節期間（4月3日至5日），全國郵政快遞業攬收快遞包裹7.61億件，與2020年清明節同期相比，年增率達到44.4％；投遞快遞包裹7.65億件，與2020年清明節同期相比，年增率為48.3％。 據新華社引述大陸國家郵政局說法，全國郵政快遞業高位運行、平穩有序，常態化疫情防控工作有序有效推進，未發生大規模積壓延誤，未發生群死群傷性重大火災事故，未發生重特大生產安全事故。 全球新冠疫情重災區 印度單日確診衝破10萬人 《國際金融》瑞信換將 Archegos案估虧47億美元 (旺報 ) #清明節 #未發 #65 #億件 #大陸國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市勞檢不打烊 開罰71萬 04:102021/04/06 地方新聞 陸5款新冠疫苗獲批 接種超過1.3億劑次 09:252021/04/06 兩岸 財產申報不實、異常增加 林錫山再遭罰366萬多元 12:502021/04/06 政治 乂迪生6日申請登錄興櫃股票 12:202021/04/06 財經 張柏芝自爆 北京上海都擁近億「豪宅別墅」 13:472021/04/06 房市新訊 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 04:102021/04/06 財經要聞 《半導體》宏捷科3月營收締逾5年高 Q1年增3成 14:502021/04/06 財經 《光電股》億光Q1不看淡 今年營運續向上 12:002021/04/06 財經 瑞穎3月及第一季分別創單月、單季營收新高 10:192021/04/06 財經 清明節大陸出遊1.02億人回到疫前同期94.5％ 旅遊收入恢復至56.7％ 10:042021/04/06 兩岸 大園2工程斥資3.1億 大幅改善老街溪 12:392021/04/06 寶島 兩岸熱門新聞 王毅與日外相通電話：保持起碼尊重 不要把手伸得太長 - 兩岸 - 旺報 史話》「滅王」狂潮 蔣經國怒拔王昇勢力──關中傳奇（一） - 兩岸史話 - 言論 蘇伊士運河塞船效應 中歐班列迎大運 - 焦點新聞 - 旺報 共軍發言人：陸航母編隊在台灣周邊例行訓練 今後將常態進行 - 兩岸 大陸未來派出所 AI治新型犯罪 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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