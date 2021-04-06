台鐵太魯閣號列車撞上從邊坡滑落的工程車出軌，釀成重大死傷！33歲的司機員袁淳修不幸殉職，今天舉辦告別式火化，交通部長林佳龍親自到場對袁淳修說「你的任務已經完成」，一度哽咽紅了眼眶。袁淳修骨灰從花蓮站由台鐵專車運送，晚間抵達台中火車站；台中市政府準備靈車運送到台中殯儀館靈堂，警方將派遣前導車、墊後車引導家屬移靈，協助走完人生最後一程。

家住台中豐原的袁淳修，為幫父母分攤家計考上台鐵，他在台鐵擔任技術助理，只花1年半就當上司機長。台鐵意外事故發生後，運安會取得事故前影像，袁淳修看到軌道上的工程車時只有約250公尺距離，生命最後一刻，直到發生碰撞前4秒，他仍不放棄希望拉手煞車鳴笛，用盡全力想要保護乘客安全。

交通部長林佳龍，今天在袁淳修的靈前說：「你的執勤任務已經完成，我們用專列載你回台中，你堅守崗位、照顧乘客，到最後一刻緊急煞車鳴笛，要減少這次事故的傷害，你自己卻犧牲。從現在看到的調查資料，知道你是因公殉職，我們會爭取行政院頒發冒險犯難最高撫卹與榮譽。」

林佳龍指出，袁淳修6日遺體火化，將由「專列」送袁淳修回台中的家，象徵「回程」任務結束。袁淳修骨灰從花蓮站由台鐵專車運送晚間6、7時抵達台中火車站，台中市政府由台中市立殯儀館準備靈車，運送到台中殯儀館靈堂，警方將派遣前導車、墊後車引導家屬移靈，協助走完人生最後一程。

(中時 )