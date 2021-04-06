韓國電子業巨頭之一的LG（樂金），在5日證實先前市場傳聞，宣布將在2021年7月31日退出智慧型手機業務。但在此之前，仍將持續為當前持有LG手機的消費者持續提供服務，其中也包含可能為特定機種提供升級到Android 12的機會。

LG透過官網宣布退出手機業務，在其南韓官網中，則是進一步說明了宣布退出手機業務後的相關工作，包含將在服務中心持續提供消耗品（電池、充電線、充電器、耳機）的銷售，但是手機外殼、保護膜等配件，在現有庫存消後完後，很難再繼續追加，也請消費者諒解。

在軟體服務上，他們也將持續為部分手機提供Android 11升級的服務。目前LG已經為Velvet、V60 ThinQ，以及G7 One等機種釋出Android 11，而預計稍晚則向G8X、G8S、Velvet 4G、Wing、K52以及K42提供。此外，也甚至有計劃為一些設備推出Android 12，但是LG指出測試與更新期間，操作系統推出的計畫可能會根據Google的分發時程表以及針對每個設備進行性能調教，若是在測試期間發生重大問題，則也有可能進一步取消Android 12升級計畫。

《XDA developer》網站預測，若是LG將會部分手機提供Android 12升級服務，預計僅限於推出時已預裝Android 10的設備，可能包含Velvet、V60 ThinQ以及Wing等機種。當然相關升級通知與計畫，仍須以LG官方最終公布的規劃為準。

LG曾經在全球智慧型手機市場高居世界第三的地位，但是從2015年第2季至2020年第4季連續虧損，累計赤字規模達5兆韓元（約新台幣1265億元）。據了解，在宣布退出手機業務之前，LG曾嘗試與越南Vingroup集團股份公司（VIC）、德國福斯汽車集團（Volkswagen）接觸商議出售事宜，但是並未成功獲得進展。而雖然退出智慧型手機業務，LG指出他們仍將持續投入6G（第6代行動通訊）、相機、軟體等行動通訊核心技術研發工作，來提前因應下一個世代電視、家電、機器人等必要應用需求。

目前，為完成既有訂單，LG規劃手機將持續生產至5月底。而7月31日正式結束手機業務後，將持續提供售後服務，避免影響使用者權利；同時將與各合作廠商討論損害賠償等事項。

(科技)