全台鬧水荒，尤其台中地區自今（6）日起實施「供五停二」分區供水措施。豐邑機構響應政府節水政策，號召旗下104個豐邑社區發起省水大作戰，只要家庭用水今年3-4月水單與去年同期用水量節省超過5%，就有機會抽中豪華鍋具組，呼籲婆婆媽媽一同來當省長，省水費還能賺好禮。

豐邑機構表示，家庭用水的大宗多是婆婆媽媽的廚房與家事用水，因此特別祭出豪華鍋具當省水比賽獎勵，邀請大家共同省水大作戰，一方面也是慰勞辛苦的家庭婦女。

豐邑透過社區的省水宣導，居民反應熱烈，還互相意見交流，分享節水小撇步。如除濕機收集的水，可以用來澆花或擦地板；洗衣水、洗澡水可用來沖馬桶；洗米水可以拿來洗碗盤，不但省水還可以減少汙染；以掃地代替拖地，減少拖地次數等等。 豐邑強調，每個人的生活都離不開水，雖然大環境無法改善，但是每個人都省一點，集合眾人的力量，剩下的水量就很驚人了。如果可以推動100個社區省水，每戶都可以省下5%約14公升的水量了話，每日總計就可省下67萬公升的水，相當可觀。

豐邑表示，只要家庭用水今年3-4月水單與109年同期用水量比較，節省超過5%者，將水單收據於6月25日前拍照上傳豐邑豐生活臉書粉絲專頁，就有機會抽豪華鍋具組。豐邑機構期盼透過這次省水比賽，拋磚引玉來讓民眾了解省水小技巧，落實節水愛地球，並守住荷包，共同為台灣乾旱盡份心力。

(工商 )