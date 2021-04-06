35歲好萊塢女星蓋兒加朵（Gal Gadot）外型豔麗、身材高挑火辣，以一角「神力女超人」走紅全世界，是許多人心中的性感女神，日前她挺著孕肚，身穿泳衣躺在沙發床看書，窈窕的身材曲線完全看不出是三寶媽。

蓋兒加朵5日透過臉書發文：「Working... on two major projects（正在為兩個重要的事情努力著）」並貼上自己的孕婦泳裝照，只見她將頭髮全部梳成ALL BACK高馬尾，配戴粗框墨鏡，穿著素黑色的連身泳衣，襯托雪白無瑕的肌膚，胸前大深V的設計，使渾圓雙峰露出一半，下擺開高衩突顯一雙修長又筆直的美腿，恰好她的手巧妙遮住孕肚，如果不說根本不會聯想到是孕婦，不科學的完美體態讓眾多網友短短一天就按了近300萬個讚，忍不住大呼：「不用修圖、打光、濾鏡………都美」、「這位媽咪太辣了」、「身材超好」同時好奇她是否正在籌備下一部作品，希望能早日看到神力女超人再度在螢光幕中發光發熱。

蓋兒加朵22歲時便嫁給富商丈夫亞隆凡薩諾（Jaron Versano），結婚13年共育有2名女兒及腹中的孩子，她曾透露年輕時為了調解情傷，選擇到沙漠冷靜，想不到透過友人認識老公，兩人一見如故，永遠都有聊不完的話題，交往2年後便於2008年完婚，3年後夫妻倆迎接第一個寶貝女兒Alma，2016年再度喜獲小女兒Maya，如今又懷上第三胎，可說是喜上加喜。

(中時新聞網)