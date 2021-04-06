疫情帶動遠距商機，面板銷售暢旺，經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，台灣面板產業去年產值達新台幣7275億元，逆勢成長0.3%，結束連續2年負成長，出口表現更優於中日韓。

統計處表示，台灣面板產業從2010年至2014年產值維持在1.1兆元以上，隨著中國大陸紅色供應鏈崛起，面板開始供過於求，台灣面板產業除2017年南韓關閉部份生產線獲轉單，產值年成長14.6%之外，其餘皆下滑，2019年更飽受美中貿易戰衝擊，規模僅7254億元，創2005年以來新低，年減16.9%。

不過，去年2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）侵襲全球，民眾紛紛展開居家辦公、遠距教學，進而帶動面板需求，加上宅經濟發酵，電視品牌廠積極拉貨、業者擴增高階產品產能，台灣面板產業去年上半年負成長，下半年立刻大幅攀升雙位數成長，年增11.2%，增幅也創下2013年以來同期最高。

去年面板產業產值為7275億元，微幅成長0.3%，儘管增幅小，卻是終結連2年負成長紀錄。

產值提升反映在出口表現，去年台灣出口年增5.3% ，對照中國面板出口年減4.7%、日本年減6.2%、南韓年減5.6%，台灣為正成長，經濟部分析，業者近年積極回台投資，擴大布局高階及利基應用市場，如電競、車用及醫療等，朝高值與差異化發展。

進一步觀察數據發現，10吋以上的大尺寸面板產值占整體面板產業58.3%，全年產值達4242億元，年增4.6%，為面板業成長主力。

10吋以下的中小尺寸面板則因手機面板市場衰退，加上美國對華為禁令，導致下半年減幅擴大，全年產值為832億元，年減12.5%。（編輯：潘羿菁）1100406

(中央社)