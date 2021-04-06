彰化男子賴金城因不滿昔日同夥李源翔出獄後放話對他嗆聲，3年前他找來殺手郭政霖在KTV開槍將李男擊斃，彰化地院及台中高分院、更一審都認為，賴、郭處以禁錮終身自由之刑罰，不足抵償罪愆並折其暴焰凶性，依殺人罪各判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

賴金城先前與李男共同涉犯恐嚇取財案，賴在該案偵查中，曾以證人身分，就李恐嚇取財犯行為證述，並經檢察官採為對李男起訴證據之一，致李判刑確定，李男因而心生忿恨，出監後屢屢在外表示對賴金城於前案作證之不滿。

賴金城知悉李有暴力傾向，且勢力龐大，認李必會前來尋仇，自覺安全遭受威脅，他提供槍彈找來郭政霖擔任殺手，2018年1月7日晚間，在KTV內由郭政霖朝李左胸部開槍，導致李大量出血性休克死亡。

歷審考量賴金城、郭政霖對於他人生命之輕忽，在KTV包廂內，有多數人在場之情形下，直接開槍擊殺李男，行凶手段殘暴，對社會治安及民眾心理所生之危害甚鉅，謀殺情節重大，禍亂治安甚鉅，誠為法治社會所不容。

合議庭認為，賴、郭自絕於社會與人群，是將其隔離於監獄中使之不能再事危害允屬必要，若僅處以賴金城、郭政霖長期自由刑，尚不足以評價其違反義務之程度及犯罪所生之損害等情狀，各判處無期徒刑、褫奪公權終身，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )