南韓人氣男星玄彬和女星孫藝珍近年屢傳緋聞，終於在今年元旦公開戀情，兩人愛得高調，一舉一動都受到關注，更有網友發現孫藝珍戀愛時像小女人一樣，瘋狂按讚玄彬的照片，日前她在社群平台曬出一張到郊外踏青的生活照，再度掀起討論，讓網友激動直呼是玄彬的「男友視角」。

玄彬、孫藝真多年前合作拍戲就曾傳出緋聞，但都遭到當事人否認，拍攝《愛的迫降》時更是有許多小細節都指出2人正在熱戀中，連孫藝真的IG版面上滿滿都是玄彬，直到今年元旦確定熱戀消息，小倆口才終於認愛，開始到處高調放閃，不僅高爾夫球場有他們的身影，網友還時常目擊2人一起吃美食。

孫藝珍日前在IG曬出一張生活照，並寫下：「一個下午，日落很美。」照片中她雖然戴著口罩，但雙眼還是笑彎了，不難看出戀愛好心情，儘管孫藝珍戴著白色鴨舌帽，穿著軍綠色外套和運動褲，看起來打扮樸素休閒，仍擋不住女神光環，置身一片美景中毫無違和。

照片曝光後，立刻吸引75.5萬網友按讚，大家紛紛讚嘆孫藝珍的驚人美貌，也歪樓追問能讓她笑那麼開心的掌鏡人究竟是誰，儘管孫藝珍沒有回答，但2人粉絲已經自動帶入玄彬表示，「是玄彬拍的吧」、「男友視角」、「肯定是歐巴拍的」。

(中時新聞網)