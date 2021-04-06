俄羅斯官方周一指出，已經延長對推特(Twitter)流量放緩的懲罰，延至5月15日；然而俄羅斯承認，該美國社群媒體公司已經加速對被禁內容的刪除速度。

推特並無立即發表評論；但在俄羅斯早先宣布放緩流量後，推特曾表示，擔憂其對言論自由的影響。

莫斯科傳統上對網路的干預不手軟；而今年在當局對政敵納瓦尼(Alexei Navalny)的逮捕和拘禁後，更對網路言論劃出較強硬的紅線。

自今年三月以來，俄羅斯一直要求推特加速刪除非法內容，並威脅要對整個推特進行封鎖；部分用戶需要較長的時間下載照片和影音。

俄羅斯國家通訊監管單位Roskomnadzor周一指出，推特在上周五已經與該單位進行談判，同意給予推特更多時間；推特也證實了與俄羅斯的談判。

Roskomnadzor表示，推特在收到要求後，平均以81小時刪除非法內容，比法定要求的24小時更久。俄羅斯官方今年指控推特和其他社群媒體，未能刪除呼籲兒童加入反政府示威的貼文；官方也要求推特刪除兒童色情、藥物濫用，和宣揚自殺等內容。

另外俄羅斯一法院在上周五對推特處以320萬盧布(約4.2萬美元)罰款，原因為該公司未能刪除當局指稱的非法內容。

(時報資訊)