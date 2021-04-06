疫情趨緩，連假首日雖發生台鐵出軌撼事，但返鄉人潮仍多；冠德（2520）旗下環球購物中心Global Mall、統一超（2912）轉投資統一時代百貨等車站型商場，在連假期間、適逢母親節高回饋促銷，均呈現人潮、服飾、運動、餐飲等四類業績大爆發，整體業績增長3-4成。

統一時代百貨台北店指出，連假前1日開打美人節，全館人潮及業績，較去年有超過30％以上成長，家電、運動戶外用品成長2成等優異表現，今年母親節檔期最高回饋，首五日化妝品滿2,000送300，回饋率達15％，另外IcashPay加碼的兩波段高回饋活動，回饋率最高達30％，加上來店禮與三麗鷗家族合作，預估整檔較去年業績可達雙位數以上成長。

Global Mall適逢母親節檔期開跑，連假期間整體業績大增四成，其中新北中和以服飾、運動用品及3C家電業績表現最為亮眼，成長超過五成；車站店及屏東市則因返鄉出遊人潮眾多，人潮及業績皆明顯增長五成以上。

「卡娜赫拉的小動物小農時光」快閃店，消費者因不能出國，因此投入較多預算在消費用品上，特別重視超值優惠，新北中和表現亮眼的業種主要在夏季服飾、運動用品及3C家電成長超過五成、客單價更成長近二成。

(工商 )