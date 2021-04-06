母親節犒賞媽媽吃好料，Breeze Super觀察到，疫後回歸家庭料理盛行，在家手作料理的機會變多，消費者願意採買更高品質的食材，使得「原味」、「原食材」的概念，獲得更多青睞。

Breeze Super迷迭香檸檬烤雞佐食蔬，竹地雞、炙烤食蔬，每隻1500元。（微風提供）

Breeze Super趁母親節將至推薦台灣最早的土雞「竹地烤全雞」、日本空運的「男前京都豆腐」、米其林餐廳熱愛的「元氣家蔬菜」；今年特色商品還有鹿兒島貴婦人黃金柑、日本長崎麗月枇杷等。

此外，微風各館主題餐廳，也祭出母親節套餐優惠，有中、西、泰、日式多樣化選擇，彌補無法出國吃不到的美味。微風各店甜點品牌也為母親節推出期間限定款蛋糕，包含Breeze Super、Châteraisé莎得徠茲、東京ミルクチーズ工場、KOBE SWEETS CAFE等；15日前席捲全日本超人氣的超萌貓咪吐司「NEKO NEKO SHOKUPAN」也在微風南京限定快閃15天，活動期間小農果醬任選2罐88折，還有期間限定草莓巧克力貓吐司。

Breeze Super日本長崎麗月枇杷，每盒2000元。（微風提供）

Breeze SuperIL Giardino MammaMia冰淇淋蛋糕，招牌紅心芭樂十桑葚起司蛋糕，6吋，原價1680元、預購優惠價1,580元；IL Giardino花果珠寶盒裸蛋糕，伯爵茶／香草蛋糕體十季節水果+食用花+日本食用金箔，6吋，原價1280元、預購優惠價1180元。（微風提供）

微風南山犇極上日本A5和牛龍蝦雙人套餐7580元起，活動期間點選此套餐贈House Wine或軟性飲料2杯、價值680元。（微風提供）（禁止酒駕 未成年請勿飲酒）

(中時 )