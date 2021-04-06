清明連假台鐵發生嚴重意外，造成至少50人身亡，是台鐵近60年來最嚴重的意外，這起事件也讓台灣公共工程的工安問題引起討論，前內政部長李鴻源就指出，台灣的政府標案「除非有特殊狀況」，一律採用「最低標」，讓黃暐瀚感嘆，這樣工程品質怎可能會好。

李鴻源今(6)早接受黃暐瀚的廣播節目訪問時指出，他擔任「行政院公共工程委員會主委」期間，曾有個機場的跑道工程，居然是被做港灣的公司標到，結果當然是蓋半天跑道蓋不起來；為什麼會有這樣的「怪象」？歸咎原因，還是因為行政院的「最低標優先」政策。

李鴻源表示，陳水扁前總統執政時期，曾有一位行政院長下令，政府標案「除非有特殊狀況」，一律採用「最低標」。而這個命令造成了有品質的大公司，就此對政府標案敬謝不敏，因為價格開不了那麼低，想標也標不到。

而工程品質差，但政商關係好，又敢開最低價的公司卻能夠屢屢得標；越是危險、越是偏鄉、越是困難、越沒利潤的工程，越是交給「品質差」的公司承包，因為只有他們肯去賺這個錢。

黃暐瀚感嘆，在這個結構下，公共工程的品質怎能不差？李鴻源指出，當時他所建構的「標案管理系統」，至今都還在工程會。他建議政府即刻起，應放棄「最低標優先」政策，好好重新建構廠商的評比，把不合格的廠商，從此汰除於政府標案之外。

(中時新聞網)