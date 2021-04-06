台鐵太魯閣號發生嚴重出軌事故，交通部長林佳龍辭意甚堅。根據最新財產申報資料，林佳龍與太太廖婉如的存款有1億5003萬元，兩人擁有有價證券1億3447萬8290元，另信託群創股票價值559萬2940元，若再加上土地、建物等，身價至少超過3億元。

監察院今天公布第172期廉政專刊，林佳龍和太太廖婉如去年11月27日申報的財產資料中，兩人共有2筆土地，1筆位於台北市中山區，另1筆為信託，位於台中市西區；同時擁有4筆建物，其中2筆位於台北市中山區，另2筆土地信託，分別位於新北市金山區、台中市西區。

林佳龍夫婦持有現金35萬元，存款1億5003萬3572元，若和上次申報的1億2550萬9624元相比，增加2452萬3948元，其中廖婉如持有1億2千多萬，林佳龍名下有1902多萬。

有價證券部分，廖婉如和孩子共有1億3447萬8290元，分別投資奇美實業、奇菱光電、奇美食品、佳美貿易、奇菱科技、泰奇投資、元晶太陽能科技，這部分相較於上次申報的1億4396萬0110元，減少948萬1820元。此外，在信託部分，廖婉如也擁有股票559萬2940元，投資群創，股數有55萬9294，票面價額10元。

至於珠寶等有價財產為96萬6807元，包含廖婉如的兩件珠寶9萬元及夫婦的信託專戶存款；廖婉如名下還有一輛TOYOTA RAV4汽車；林佳龍夫婦此次申報保單10張，相較上次申報內容，保單減少了5張，除了孩子成年外不用列入財產申報中，廖婉如原本申報4張富邦NRHJ真安心醫療養老保險不再此次申報中。

(中時 )