太魯閣列車事故釀成50死、上百人受傷，震驚國際，政府面臨龐大究責壓力，沒想到綠委鍾佳濱昨在政論節目上談到台鐵、交通部面臨的責任問題，先是稱以前台鐵發生事故很少局長下台，接著稱交通部長因台鐵事故辭職，目前似乎只有前交通部長吳宏謀，此話一出遭同台的資深媒體人陳鳳馨狠打臉，痛批民進黨不要又帶新風向企圖卸責，手法很惡質。

對於台鐵在太魯閣號事故應負的責任，鍾佳濱昨（5日）在政論節目《少康戰情室》上表示，過去從1981年以來，大概將近40年的時間，台鐵發生多個重大事故，請問台鐵局長有離開嗎？鍾佳濱指出，1981年頭前溪事件，時任台鐵局長董萍沒有下台；1991年造橋事故，時任台鐵局長陳世芳沒有下台，後來還轉任常次。

鍾佳濱接著指出，到了2006年，當時自強號列車在花蓮撞死軌道施工的5名工人，時任鐵路局長徐達文才真正下台負責；2007年6月，台鐵在宜蘭發生火車對撞，造成4死16傷的慘劇，時任台鐵局長陳峰男下台，以及2018年普悠瑪事故，時任台鐵局長鹿潔身請辭下台負責。

鍾佳濱直言，交通部長要管航空、交通、台鐵和海運等事情，但交通部長平均壽命從前副總統連戰任交長以來都是2年多，最長久的為連戰和前交通部長毛治國，他們都做了5年多，這裡面的交通部長為了台鐵事故而下台的就是2018年的前交通部長吳宏謀，若現在林佳龍為太魯閣號扛起政治責任，他認為行政院一定要對台鐵做整體性的檢討，另也要對台鐵公司化議題做思考。

對於鍾佳濱的說法，陳鳳馨聽不下去，狠打臉表示，綠營近來一直帶風向為民進黨、政府和台鐵卸責，沒想到現在最新的洗風向招式竟是稱過去台鐵發生事故，有些台鐵局長都不用下台。對此，她感到非常難過，並指出1981年的頭前溪事故，起因是砂石車闖入平交道，因而和火車撞上，導致重大傷亡發生，請問這事件的責任在誰？結果現在竟拿太魯閣號和這事件做比較，企圖轉移焦點，陳痛批，「這種轉移焦點未免太惡質了點，而且民眾的眼睛是雪亮的，不同的事情，要求的層級當然不一樣」。

(中時新聞網)