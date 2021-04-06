外媒引述知情人士透露，私募基金阿波羅全球管理（Apollo Global）正在引領包含中美的一組投資者，計劃收購全球最大的石油生產商沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙特阿美）石油管道資產的約100億美元權益。

報導稱，Apollo牽頭的財團包括來自美國和中國的投資者，且已經過遴選，將提出最終報價。知情人士指，沙特阿美已經縮小了投標人範圍，加拿大的Brookfield Asset Management和貝萊德不再參與。

消息指，沙特阿美可能會在未來幾周內選擇勝出者，不過也可能決定不出售股份。Apollo、沙特阿美、貝萊德和Brookfield皆未就上述消息做出回應。

據悉，沙特阿美早在2020年3月國際油價暴跌之時，因財務困窘，就考慮出售其油管事業的股份以籌集資金，但至今一直未能引進投資人。

(工商 )