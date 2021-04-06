台灣旅美青年鋼琴家涂祥，在睽違故鄉十多年後，將再次返國舉辦鋼琴獨奏會，本次演出將以「琴鍵上的動物王國」為主題，為台灣觀眾帶來多首動物主題相關的鋼琴獨奏作品，分別於5/30、6/06、6/11高雄衛武營、臺北國家兩廳院、以及臺中國家歌劇院巡迴演出，本節目是喜愛鋼琴藝術的愛樂朋友不容錯過的一場融合優雅、炫技、童趣、多元文化曲風的精彩音樂饗宴！

在文明發展過程中，「動物」一直是啟發人類在科學與人文藝術等領域很重要的靈感，特別是在音樂方面，更是成為許多音樂家對於動物為創作的主題，無論是在模擬動物的型態、聲音，以及藉由動物的行為所引發人類情感層面的許多想像等，都反映在這些音樂創作當中。因此鋼琴家涂祥特別為本場音樂會挑選古典音樂當中，由法國、美國、捷克、西班牙、匈牙利、俄國、挪威、巴西等國的多位知名作曲家所創作與動物主題相關的鋼琴作品，除了為數最多以鳥類為題的作品外，還有蝴蝶、蛾、蒼蠅、黃蜂等昆蟲，以及貓咪、老鼠、蛇等等，風格上更是從巴洛克時期跨越到現代，引領觀眾一覽古今不同文化背景的音樂家們，對於動物的許多別出心裁的音樂想像。

涂祥曾獲頒茱莉亞學院鋼琴演奏博士學位，目前擔任維吉尼亞理工學院暨州立大學 (Virginia Tech) 表演藝術學院鋼琴助理教授。《紐約時報》(The New York Times)曾評論演奏「充滿感性的說服力」，《波士頓音樂情報》(The Boston Musical Intelligencer) 樂評更讚賞「無可挑剔的技巧」，鋼琴家涂祥除了展現高超的演奏實力之外，旅美期間更以充滿創意與廣度的曲目設計來將鋼琴藝術推廣給新世代的觀眾，積極於各地展開一系列專題性鋼琴獨奏會，包括德布西與拉威爾鋼琴獨奏全作品集、以動物為主題充滿張力的專題獨奏會，以及各個作曲家《作品一》 (Opus-one) 集成獨奏會。

除了音樂會演出之外，鋼琴家涂祥對於教育工作更是積極投入，本次返國預計將於北、中、南各大學音樂系所舉辦多場大師班講座，將多年來於國外求學、比賽、演出、與教學等許多寶貴經驗，嘉惠台灣的音樂學子，期待國內能培育更多優秀音樂人才。

(中時新聞網)