台鐵太魯閣號日前發生撞擊工程車出軌事故，造成50人死亡、百餘人受傷。時代力量立法院黨團今質疑，肇事的義程營造負責人李義祥，依規定不能擔任工地主任，且該工地主任、品管人員、職安人員、工程人員的電話完全一樣，台鐵完全不知情，非常離譜，呼籲工程會盡速介入調查，追查還有多少台鐵標案有類似情況。

時代力量黨團總召邱顯智指出，根據營造業法的規範，營造工程必須要有工地主任、品管人員、職安人員、工程人員，而造成太魯閣事故的工地，所有電話號碼通通一樣，而且依規定，李義祥身為營造公司負責人，理應不得擔任工地主任，台鐵事前完全不知情，非常離譜，喪失監督機制的功能。

邱顯智說，李義祥一再取得台鐵工程標案，台鐵竟然說不知道，非常離譜，管控上出了非常大的問題。希望工程會趕快介入調查，釐清台鐵還有多少類似狀況的標案，負起相應責任，確保標案在合約範圍內履行。

身兼黨主席的立委陳椒華說，台鐵明知邊波滑動、落石或異物侵入監測應比照高鐵，但此次肇事的施工區域，沒有任何護欄，也沒有任何圍籬，台鐵公布有22個邊坡工程，這次發生事故處是其中之一，要求台鐵盡速檢視其餘21個邊坡工程風險管控，希望能痛定思痛，改善不該存在的疏失。

陳椒華提到，普悠瑪事件後，台鐵大體檢報告一共列出144項改善項目，要求台鐵局具體改善，其中一項就是「軌道沿線施工路段除應加強施工相關安全措施外，應依軌道養護標準作業程序施工，養護完成後應要求現場負責人確認，以確保行車營運安全」，但現行邊坡工程合約中仍未訂定完整的軌道防護，交通部不該在去年年3月16日核可同意解除列管。

時力黨團認為，此次事故凸顯人員短缺、鐵路管理、工程管理、風險調控甚至花東區域交通需求等層面，議題涉及跨部會，要求台鐵改革提升到行政院層級，徹底推動改革，避免憾事一再發生。

(中時 )