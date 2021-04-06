黃姓居民因自家要被徵收，情緒激烈，2度自殘，血濺市府門口。（賴佑維攝）

桃園捷運綠線G09站因站體必要設施需徵收20戶，有居民不捨離開家園，6日在桃園市政府前陳情，黃姓居民情緒激烈，2度自殘，血濺市府門口。黃的簡姓妻子說，住在當地30多年，得知房子要被徵收後，這幾個月都睡不好，煩惱被迫拆遷要何去何從。

桃園市捷運工程局表示，有20戶民宅是G09站體必要設施，從2017年持續溝通至今，目前已經有17戶同意，將持續以最大誠意和民眾溝通。

台灣反迫遷連線、台灣人權促進會6日和居民一起到市府前陳情。眾人齊喊口號「一紙公文，毀我家園」，還高舉「土匪鄭文燦欺壓市民」，黃姓男子不滿住家被徵收，拿著美工刀走向放在地上的看板，先拿美工刀刺腳，一旁員警隨即上前搶下，但黃又拿另外一把刀子刺向左手，血濺市府門口及土匪字樣看板。

黃姓居民因自家要被徵收，情緒激烈，2度自殘，血濺市府門口。（賴佑維攝）

黃說，自己沒念過書，市府來的公文根本看不懂，後來才知道原來自家要被徵收。簡姓妻子說，數十年來，每天工作16個小時還兼差，才終於買下房子。提到丈夫為何用如此激烈手段？她說，就是不甘願，努力這麼久的房子要被徵收，幾個月都睡不好。

在當地經營水電行的劉姓阿嬤則是一度哽咽無法講話，她說，原本以為可以在家安老，但是未來不知道要何去何從。

黃男原本抗拒送醫，直喊自己是「勇敢的台灣人」，在眾人勸說下，最後同意前往醫院，但在擔架上，他又徒手戳向自己傷口，現場又一度緊張。

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