受惠於新訂單強勁增長，美國3月服務業指數大幅升高，並創下歷史新高，再度印證加速疫苗接種與大規模財政激勵指施帶動美國經濟蓬勃發展。

周一美國供應管理協會（ISM）公布，3月非製造業指數為63.7，遠超出市場預期的59與2月的55.3，創下史上新高。服務業占美國經濟活動三分之二以上，對該國經濟影響甚鉅。

其中，3月企業活動分項指數為69.4，新訂單分項指數為67.2，雙雙創下歷史新高。就業分項指數為57.2，創下2019年5月來新高。投入價格分項指數高達74。

在此之前，美國上周五發布的3月非農就業人數意外暴增91.6萬人，創下去年8月以來最大增幅。隨著在後疫情時代美國推出大規模財政支出計畫，以及經濟數據顯著回升，其今年經濟成長率可望突破7%，創下近40年來新高。去年美國經濟萎縮3.5%，創下74年來最疲弱的表現。

另外由財經數據公司IHS Markit公布的美國3月服務業採購經理人指數（PMI）終值為60.4，高於市場預期的60.2與初值60。綜合PMI終值為59.7，高於初值59.1。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國首席經濟學家Oren Klachkin表示，3月旺盛的服務活動，為美國第二季的強勁擴張奠定基礎。有利於服務業加速復甦的所有措施，包括擴大疫苗接種資格、經濟與社會重啟，以及創歷史記錄的財政擴張政策正逐步到位。

ISM表示，受訪服務業的評論顯示取消防疫限制措施已釋放大量受壓抑的需求，但產能吃緊、原材料短缺、氣候、物流與人力資源的挑戰，將繼續使供應鏈受阻。

ISM表示，部分企業表示已經恢復數個因這場大流行病而擱置的大型項目，以及零售門市銷量增加，但企業也表示仍然苦於物流挑戰、塞港、船期延誤，以及材料短缺，有企業表示現在還是很難找到載貨卡車，也難以取得貨櫃。這些供應鏈緊繃的現象使企業成本持續升高，也可能為通膨升溫埋下伏筆。

ISM上周公布的3月全美製造業指數飆升至37年來新高。

隨著經濟解封，受疫情影響最大的服務業可能進一步加速擴張。美國疾病管制與預防中心（CDC）上周五表示，已完成疫苖接種的人可以在「低風險」下安全出遊。

(時報資訊)