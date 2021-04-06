台積電轉投資子公司采鈺(6789)今（6）日以每股240元參考價登錄興櫃交易，開盤即以大漲53.33％的368元開出，最高飆升近1.36倍至566元，早盤維持近1.13倍漲幅、持穩500元之上，一舉登上興櫃股王寶座。

2003年12月成立的采鈺，原為台積電與CIS大廠豪威（OmniVision）合資成立的封測廠，因豪威2015年被中國大陸半導體基金收購，台積電對此收購豪威對采鈺持股、成為旗下子公司。采鈺目前實收資本額約29.11億元，台積電持股約73.4％。

采鈺專注於影像感測器及晶圓級光學元件的設計、開發與製造，主要生產CMOS影像感測器（CIS）、屏下光學指紋感測器、環境光感測器及3D光學感測元件等後段封測製程，應用於消費性電子產品、車用電子、影像監控及醫療產品等市場。

受惠CIS需求暢旺，采鈺2020年自結合併營收69.46億元、年增近1.05倍，稅後淨利20.9億元、年增達近2.41倍，每股盈餘（EPS）7.18元，均創歷史新高。董事會決議擬配息2元，盈餘配發率約27.86％，將於6月22日召開股東常會。

采鈺2021年前2月自結合併營收10.74億元、年減0.71％，稅後淨利2.5億元、每股盈餘0.86元。展望後市，隨著物聯網與5G通訊市場帶動，光學感測元件產業市場對感測器需求及發展將更多元，趨勢與采鈺在光學技術的發展方向一致。

采鈺指出，未來對既有的彩色濾光膜及微透鏡製程，將持續往微小化像素發展，光學薄膜技術將開發近紅外波段的產品應用，而新技術研發將計畫以光學繞射元件與生物感測晶片，做為下一階段市場布局。

(時報資訊)