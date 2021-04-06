台股屢創新高，吸引許多投資新鮮人進場，PTT論壇上卻有網友分享，家人借信貸All in被套牢，急問該如何給予協助，引起不小討論，有網友以過來人經驗鼓勵，「大破而大立，富貴險中求，人生就是在跌倒中成長。」

網友發文求助，家人在中醫診所工作，原有意開業自立門戶，但去年受疫情影響暫緩，並接受別人建議，認為投入股市更有價值，因此不顧家人反對，去銀行信貸兩三百萬加上存款全部投入股市。

網友表示，家人去年意氣風發，隨便都能有幾十萬進帳，但今年三不五時看他眉頭深鎖，又出現資金抽不出來，沒辦法還錢的狀況，因此急著上網尋求大家的意見，希望能幫上家人的忙。

文章一出引起不小討論，有網友以過來人經驗給予鼓勵，「我男友跑去放空，瞬間賠了30萬（本金200萬）。他跟我說時，我有點生氣但是笑笑，拿來他的手機app，陪他一筆筆檢討。我也不是完全懂他的投資，但賠錢就是挫折，需要抒發管道。」

該名網友補充說道，「當時跟男友說，別擔心，你一定會站起來的，錢，我們再賺就好。請你相信家人，支持家人，陪他一起成長，了解他理財的風險，必須在他賠到億萬，這種大事前，阻止他！但也不能不相信他的眼光，不讓他闖。」

網友的過來人經驗談公開後，引起熱烈回響，出現「理性分析+檢討，少見的好文。」、「在股版難得一見的好文，好人會有好報的」、「你男友真幸福，有這樣的女友」、「優質正向好文，股版也是有好人」、「推，羨慕那個男友有妳這個好女友欸」、「多謝你這篇正面的想法才是好的。」等留言。

(中時新聞網)