水情嚴峻，台中、苗栗及北彰化地區今天轉為水情「紅燈」，並開始實施「供5停2」分區供水措施，中部民眾惶恐嚴陣以待。台水公司今天公布，「台水臨時供水站App」上線了！在苗栗地區設置65處、台中地區設置347處、北彰化地區設置45處臨時供水站，並派水車機動隨時補水，民眾可下載App前往取水。

台水公司表示，為降低分區供水期間，民眾用水不便與衝擊，已於苗栗地區設置65處、臺中地區設置347處、北彰化地區設置45處臨時供水站，並派水車機動隨時補水。

民眾除可至台水公司網頁（http：／／www.water.gov.tw）查詢各臨時供水站位置、連絡人電話及水量狀況；台水公司今天起提供「台水臨時供水站」App，包括Android與IOS版本均已上線，民眾可使用「供水站」、「供5停2」等關鍵字搜尋下載安裝，隨時掌握鄰近臨時供水站水量狀況。

中苗彰今起實施分區供水，「台水臨時供水站App」上線了，歡迎民眾下載使用。（台水公司提供／陳淑芬台中傳真）

台水公司說明指出，各供水站水位顯示狀況如為「綠色燈號」，表示「正常」；若為「黃色燈號」，表示「補水中」；若該供水站為供水日，則顯示「灰色燈號」，表示「供水日無提供服務」。

台水公司指出，將持續派人巡檢提供最新供水站狀況，倘民眾發現供水站現場無水，請協助撥打各供水站聯絡電話或客服專線1910，以儘速補水；民眾有其他關於分區供水範圍或停水時間等疑問都可撥打1910免付費電話洽詢，或進入台水公司網站「抗旱專區」（https：／／www.water.gov.tw／）以及台水粉絲專頁查詢。

(中時 )