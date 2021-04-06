台北101為太魯閣號意外事件祝禱祈願，昨天（5日）和今天（6日）晚間18時30分至22時打字點燈，打上「為受難者祝禱」、「為救災者打氣」、「台灣同心」、「祈福平安」字樣，願受難者安息。除了為傷者祈福，也對第一線救災人員感謝致意。

台北101為太魯閣號意外事件祝禱祈願點燈。（台北101提供）

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