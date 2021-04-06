為太魯閣受難者祝禱 台北101點燈祈福平安 11:472021/04/06 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北101為太魯閣號意外事件祝禱祈願點燈。（台北101提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北101為太魯閣號意外事件祝禱祈願，昨天（5日）和今天（6日）晚間18時30分至22時打字點燈，打上「為受難者祝禱」、「為救災者打氣」、「台灣同心」、「祈福平安」字樣，願受難者安息。除了為傷者祈福，也對第一線救災人員感謝致意。 台北101為太魯閣號意外事件祝禱祈願點燈。（台北101提供） 用愛撫慰生者 太魯閣號出軌意外民間捐款不斷 林志玲心繫太魯閣號事故 深夜宣布捐400萬：能做的真的有限 (中時 ) #受難者 #祝禱 #祈福 #台北101 #點燈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捐款助太魯閣PO文挨轟炫耀 她動怒回嗆酸民：這些人真噁心 08:302021/04/06 娛樂 太魯閣號保險理賠不斷上修 國壽21名保戶死亡 身故理賠近6000萬元 03:252021/04/05 財經 台鐵太魯閣號重大事故救災 中醫大暨醫療體系捐款500萬元 11:292021/04/05 財經 天燈祈福響應國際良心日 為太魯閣號事件默禱 18:162021/04/05 社會 新興市場3月資本淨流入 創一年新低 11:192021/04/06 財經 獨〉「箍」住美味火氣大 寒舍食譜煲仔菜熱力開賣 09:012021/04/06 生活 關懷偏鄉 康和證券捐款救助急難家庭 10:152021/04/06 財經 今晚來碗馬告雞酒 04:102021/04/06 藝文副刊 饗賓搶下「全台第一鮪」 黑卡會員爽吃 10:562021/04/06 生活 《航運股》華航順利運送19.92萬劑新冠疫苗抵台 08:042021/04/06 財經 餐飲業助太魯閣事故傷亡者 饗賓捐120萬、和億員工捐一日所得 10:512021/04/05 生活 生活熱門新聞 台灣鳳梨裝箱字樣惹議 日本端業者：訂單遭取消令人痛心 - 生活 搶救太魯閣現場畫面曝光 網傻眼：沒人覺得有問題？ - 生活 女搭捷運10幾年怨2種情況天天上演 意外釣出司機回應 - 生活 周四變天水氣更多 3地區有雨 專家曝水庫解渴時機 - 生活 交通部糗了？聯合大地曝照片：現場絕非自家勞安人員 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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