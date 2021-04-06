黃復興黨部黃國雄支黨部黃高和區黨部委員榮中竹6日舉行記者會，宣布參選國民黨主席，對於是否支持前高雄市長韓國瑜選主席？榮中竹表示，以韓先生的格局，應該是擔任國家領導人，比當黨主席來得重要。

榮中竹上午在左營果貿社區活動中心宣布參選國民黨主席，他並呼籲現任黨主席江啟臣兌現降低登記門檻的承諾，開放基層黨員也能參選黨主席。

對於是否支持韓國瑜參選？榮中竹引用連勝文的話說，連勝文主張，未來國民黨主席不應再參選總統。榮中竹說，一個健全的政黨，本應是黨政分離，決心為國民黨奮鬥的人選應專心、專業領導黨。

榮中竹表示，韓國瑜是否參選這是他的個人基本主張；以韓先生的格局，韓應當國家領導人，比當黨主席來得重要。

榮中竹也批評蔡英文總統，蔡身兼民進黨主席，這幾年的政績表現，黨庫通國庫，中天52台硬生生被他們撤換，為何？國家需要領導人沒錯，但過度中央專權，就違背國父地方分權的責任政治。

榮中竹今年57歲，從事警職和海巡署職務25年，4年前退休，他曾經於2020年想要參加國民黨黨內總統初選，但最後因籌不出500萬保證金而未登記。這回，榮中竹賣了家當，準備參選國民黨主席。

榮中竹表示，他目前只能被動地等待國民黨公布選舉辦法，原本規定中評委、中常委等中央幹部資格才能參選，他並不符合參選資格，他只是一個區黨部委員。如果自己不能參選，他主張支持統一的人選。目前參選黨主席的登記費用是200萬元，榮中竹批評，這價錢太高了。

至於黃復興黨部是否支持他參選，榮中竹說，他不敢揣摩上意，但他相信，黃復興黨部有很多人支持他。

(中時 )