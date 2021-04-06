奪走50條人命的太魯閣號出軌事故，連號稱有「9條命」的貓咪，碰上也嚇得魂飛魄散。一隻19歲老貓，當時隨主人搭上這班列車，雖然最後與主人都平安無恙，受到驚嚇回家後卻一動也不動，直到主人帶牠去廟裡收驚，尾巴才會動，也開始慢慢爬。

這起重大出軌事件，共造成50人罹難，逾200人輕重傷，其中設籍台東乘客8人罹難、35人受傷。台東縣政府一名官員，連日來待在殯儀館目睹橫屍慘狀，感到頭痛不適，便到當地一處神壇「收驚」，結果在裡面看到一名婦人抱著貓咪，原以為是婦人也來收驚，問後才知道，原來是貓要收驚。

據「自由時報」報導，主人2日將這隻19歲愛貓，放進籠子裡搭太魯閣號408車次，事故發生後主人與老貓都躲過一劫，成了倖存者，但老貓卻被當時強大的瞬間撞擊力，撞得在車廂內翻滾了好幾圈，雖然沒有受傷，卻被嚇破膽，回家後一動也不動，主人就帶她到神壇「收驚」，沒想到收驚二次後果然有效，回到家後開始搖尾巴，逐漸恢復慢慢爬。

(中時新聞網)