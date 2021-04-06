台中市政府警察局交通警察大隊「2021大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香」活動相關交通管制措施QR Code連結。（台中市政府警察局交通警察大隊提供／馮惠宜台中傳真）

「2021大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香」活動，訂於110年4月9日23時起駕、18日回鑾為維護道路交通秩序與服務香客，起駕當天15時起，台中市警察局將在大甲市區及鎮瀾宮周邊

實施交通疏導管制措施。

管制時間自110年4月9日15時至4月10日2時。管制措施及區域：(一)行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。(二)禁止汽車進入區域：大甲區經國路以東、中山路1段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北。

另，管制期間經國路(大安港路至中山路1段間)、中山路1段(水源路至東安路間)也將進行道路封閉路管制；市警局交通大隊提醒，中、長途過境車輛，北上車輛請由清水區台17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。而南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

至於短程過境車輛建議：北上車輛請由中山路1段-左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。南下車輛請由經國路-右轉大安港路接西濱公路南下繞行。

另，大甲市區往東車輛：請由大甲區水源路-右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛。

以往年繞境經驗，該活動均湧入大量人潮與車潮，為降低交通衝擊，也規劃有3處臨時停車場：一、「大甲體育場」臨時停車場，約350個停車位。二、「美人山營區」臨時停車場，約500個停車位。三、「大甲火車站後方空地」停車場，約73個停車位。

台中市政府警察局局長楊源明提醒，過境車輛請預留時間依指示行駛替代路線。參與活動信眾則請儘量搭乘火車、公車等大眾運輸工具，如自行開車前往請配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場。

台中市政府警察局交通警察大隊也設置「2021大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香」活動相關交通管制措施網頁，民眾只要掃描QR Code連結，即可獲知相關資訊。

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