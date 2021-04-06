海巡署及防疫人員現場進行豬屍清運。（新北市動保處提供）

動保處防疫人員進行周邊豬場移動管制。（新北市動保處提供）

動保處徹夜進行畜牧移動管制及採檢。（新北市動保處提供）

新北市政府農業局晚間立即啟動非洲豬瘟確診應變中心。（新北市動保處提供）

萬里區龜吼里石角海灘處4日發現一具海漂死豬，經通報後確認感染非洲豬瘟病毒；新北市動保處表示，市府已啟動應變機制，並依農委會防檢局防疫指引，全面清查周邊10公里內11處養豬場，現場訪視豬場豬隻狀況皆正常無異狀，正抽血檢體進一步送農委會檢驗，防堵疫情擴大。

新北市動保處表示，4月4日上午11時接獲海巡署北區分署第二巡防區第二岸巡隊通報，海灘上驚見死亡白豬，現場第二岸巡隊拉起封鎖線，動保處獸醫及防疫人員趕至現場檢驗，白豬屍體泡水嚴重腐爛，初步檢視豬隻皮下無出血、皮膚耳尖無潮紅，解剖後其脾臟無明顯腫大、臟器呈現腐爛、死後變化嚴重。

動保處獸醫及防疫人員現場採樣臟器，並將檢體送農委會淡水家畜衛生試衛所檢驗，隔日（5日）確診非洲豬瘟病毒。

新北市動保處指出，當晚啟動非洲豬瘟確診應變中心，全面清查周邊10公里內養豬場，包含萬里區5場、金山區6場，共10場飼養黑毛豬及1場飼養匈牙利豬，除了現場訪視豬場豬隻狀況皆正常無異狀，也抽血檢體送農委會淡水家畜衛生試驗所檢驗，警察局也調派警力展開金山、萬里養豬場周邊道路人車管制，防範疫病擴散可能性。

新北市動保處表示，面對非洲豬瘟疫情，目前先提升至災害應變期前期，現在大陸地區及東南亞非洲豬瘟疫情嚴重，更須防範海漂豬漂至海岸或港區，海巡署已加強漁船及岸際巡查，也呼籲民眾如在海邊發現死亡豬隻，應協助立即通報，全力把關保障養豬業安全。

(中時 )