經濟部長王美花6日上午出席大園潔淨老街溪記者會，媒體問及目前水情的情形，王美花回應，6日開始台中苗栗限水，而他在清明連假的第一天就到台中，跟台中市政府確認一次，是否能夠在供五停二之下，仍然做好相關的備援系統，所以本來是338個點會有供水的一個地方，之後再增加至讓每一個需要用水的地方都仍可以在「停二」時取水。

王美花表示，管線末端的部分也有再增加一些供水量，也坦言需要大家一起共同克服乾旱的情形，中央也會隨時注意目前供五停二地區的供水狀況，在台中、彰化、苗栗也都有相關人員在現場，查看供五停二的作業是否順暢。

提到不少水庫到5月開始會水量吃緊，是否有相關應對措施，王美花說，中央在去年就向行政院爭取的1.0的經費，最近也爭取了2.0的經費，就是希望在下一次梅雨或者是豐沛的季節來之前，還是有其他的補充水源。所以像最近的台中，不管是工地用水、廠商產業用水都有足夠水量可運用。

王美花提到，因後來發現台中地區的歷史地質，地下水層有很多的地下水，所以中央會跟台中市政府合作開挖比較多的水井，從地底下來供應相關的水，一切會按照不同的地區供水。因此水情吃緊的措施正是，水庫的水非常艱困之下，其他多元的水源來支撐民生產業用水。

(中時 )