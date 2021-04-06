台中市長盧秀燕6日在市政會議前主持布達及宣誓交接典禮，新任勞工局長張大春、新任文化局長陳佳君、新任觀光旅遊局長韓育琪宣誓上任，盧秀燕進行人事調整，強調市政一棒接一棒，穩健步伐繼續打拚。
盧秀燕重整團隊戰力，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，市府表示依照「內升外補、重視女性」進行人事調整。
市府指出，勞工是台中拚經濟重要的力量，照顧台中140多萬的勞工朋友是市府重要使命，新任勞工局長由曾任台中縣勞工處長、台中市勞工局副局長的原文化局長張大春接任。
新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，陳佳君曾任台中縣、市文化局科長、文化部文化資產局秘書室主任、簡任研究員，長期在文化部門服務，深受文化界肯定。
新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，韓育琪曾任電台節目主持人、廣播新聞主播，曾協助舉辦2020台灣燈會等國家各大節慶活動，盧秀燕借重豐沛的行銷經驗與人脈，為台中觀光宣傳再次邁進。
原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，借重其豐富行銷經驗與推廣觀光業務的能力，協助台中市政、行銷台中。
(中時 )
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