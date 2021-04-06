59歲的昔日瓊瑤御用小生「小馬哥」馬景濤，因浮誇激動的演技，被粉絲封為「咆哮帝」，近年將演藝重心轉往大陸的他，先是被爆外貌雖然依舊帥氣，但似乎幸福肥圓了一圈，近日他以一身潮流裝扮現身機場，讓許多網友看傻了眼，直呼造型太過於浮誇。

馬景濤近來現身機場，只見他頭帶貝雷帽及一副墨鏡，看起來酷勁十足，另外身穿潮服，下半身則是搭配破洞牛仔褲及尖頭黑皮鞋，手上提著棕黑色手提袋，整體裝扮看起來相當年輕，另外身材維持得宜，不如外傳所說胖了一圈，看起來比實際年紀年輕許多，不過有網友則是狂酸裝扮過於浮誇高調，與他的年紀相當不搭。

馬景濤一身潮裝現身機場，讓網友看了直呼：太浮誇。（圖／微博）

而他去年在微博曬出自拍照，搞笑要粉絲幫他打分數，可能是角度關係加上表情沒笑容，竟被網友狂酸自拍功力超級差，五官幾乎變形，毫不留情給予「零分」，引發一陣熱議，此外更有人好奇詢問：「小馬哥的嘴巴怎麼變櫻桃小口了」，對此他則是以笑臉圖回應，展現出過人的高EQ及氣度。

不過3年前他結束與吳佳尼長達10年的婚姻，未料事隔多年，網路突然瘋傳指出馬景濤與吳佳尼是因家暴、吃軟飯等原因，才埋下婚變的導火線，遭到不實傳聞指控，讓他忍無可忍在微博怒發律師聲明反擊，霸氣寫下：「你可以自編、自導...但我們拒演向『網路病毒』說不」。

(中時新聞網)