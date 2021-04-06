美國前總統川普即便已經下台2個多月，至今仍是共和黨內最受歡迎的政治明星，最新民調顯示，高達8成的共和黨支持者對他仍有好印象，6成人希望他 再戰2024。

路透社民調顯示，半數共和黨人相信國會暴動事件是左翼份子的陰謀。

1月6日大批川普支持者闖進美國國會滋事，導致5人喪命，後續美國輿論及媒體將矛頭對準川普的煽動言論，就連共和黨內大老都認定他有責任，不過路透社報導，國會暴動事件過後，川普盟友及右翼媒體持續將這起事件描繪為「非暴力」示威、左派的陰謀，民調顯示，半數共和黨人相信這樣的論調。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）的最新民調，約55%共和黨受訪者相信，1月初的國會暴力事件是左派份子的傑作，故意要讓川普難看；約60%共和黨人相信川普的勝選結果被竊取了。另外，川普仍是共和黨內最受歡迎的政治人物，約80%共和黨受訪者仍對他有好印象，60%共和黨人支持他再戰2024。

若加入民主黨人、中間選民等綜合來看，民調顯示59%的美國選民認為川普應對國會暴力事件負部分責任，只有30%的共和黨人同意這項觀點，80%的民主黨選民、60%的中間派選民不認同國會事件為「和平」抗爭。

美國范德比大學（Vanderbilt University）政治學者吉爾（John Geer）評論，「共和黨人有他們自己版本的事實」，他認為這是個大問題，因為民主需要問責機制，問責則需要證據。

國會暴動事件後續，共和黨政治人物似乎再度向川普靠攏。曾為競選美國總統的前佛州長傑布布希（Jeb Bush）擔任發言人的米勒（Tim Miller）表示，國會共和黨議員評估過，他們必須盡可能地贏得川普的選票才能獲勝，認知到贏回川粉支持者才是重新成為國會多數的途徑。

上周共和黨籍印第安納州聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）才表示，共和黨必須在2022年期中選舉前迎合以川粉為大宗的藍領階級，他說因為不滿川普的影響力而換掉藍領階層支持者的想法是錯的。

米勒指出，共和黨斷開川普的機會已經過了，他說1月6日過後，共和黨大老們原本有機會澄清不是暴動的政黨，「但是現在機會已經完全消失了。」

路透社/易普索是在3月30、31日於線上針對全美民眾進行調查，總共獲得1,005名成人回覆，包含451位民主黨人、379位共和黨人、119位中間選民，抽樣誤差為正負3.5個百分點。

(中時新聞網)