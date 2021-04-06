樂視網創辦人賈躍亭創辦的汽車企業Faraday Future（法拉第未來，簡稱FF）即將與PSAC完成合併交易，據稱FF已正式向美國證監會提交S4上市文件，最快5月就可在那斯達克掛牌，股票代碼為「FFIE」。

澎湃新聞報導，S4是美國證監會企業掛牌上市流程中最重要法律登記文件，根據S4文件的內容，代表FF第二季登陸納斯達克進入倒數計時，上市交易流程或將在5月份之內完成。

文件顯示，FF預計在2022年交付首批量產電動車，並預計在2025年累計交付超45萬輛。Property Solutions Acquisitions（PSAC）的董事會高度認可FF的公司願景、管理團隊、高端技術以及FF擁有的超800項智慧電動車專利。

根據FF此前的官方消息顯示，FF旗下首款旗艦車型FF 91計畫在SPAC上市交易完成後約12個月內推出。此外，文件顯示FF目前繼續擁有其位於美國加州漢福德工廠的使用權，預計未來FF會使用該工廠作為主要基地在美國生產電動汽車產品。

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