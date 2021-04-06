半導體測試設備領導供應商愛德萬測試 (Advantest Corporation)虛擬VOICE 2021開發者大會論文報名開跑，廣邀全世界半導體測試專家共襄盛舉。今年會議訂於6月21至23日舉行，以「Converging Technologies. Advancing the Future」為宗旨，舉凡愛德萬測試V93000與T2000 SoC測試平台、記憶體測試機、分類機和測試單元解決方案的使用者與策略夥伴，都將參與這場一年一度的盛會。

VOICE 2021將提供與會者廣泛的學習交流機會，包括八大主題、超過70場論文發表，並設置科技互動資訊站(Technology Kiosk Showcase)，透過即時發表和虛擬攤位的方式呈現最新測試解決方案，並安排虛擬企業夥伴博覽會 (Partners’ Expo) 展現創新的半導體測試解決方案。

此外，6月24日還將舉辦科技工作坊 (Workshop Day)，提供深入的實作機會，同步進行多項課程，主題涵蓋V93000 EXA Scale/High Performance Computing、ACS Edge Machine Learning以及5G/mmWave的最新技術。

2021 VOICE大會將邀請重量級來賓分享他們對於半導體測試與產業現況的洞見，也安排兩場精彩的專題演講。6月22日邀請到來自麻省理工媒體實驗室 (MIT Media Lab) 的社交機器人專家暨研究專家Dr. Kate Darling，探討人類與「類生命」(life-like) 機器間的情感連結如何左右技術設計與相關的政策決定。緊接著在6月23日，STEM倡議組織Si Se Puede Foundation 副總Fredi Lajvardi將分享他如何激勵一群高中生，最後贏得全國冠軍機器人團隊的經驗。此外，今年還特別邀請到產業分析公司VLSIresearch Inc.執行長暨董事長G. Dan Hutcheson，為與會者分析重要IC市場和關鍵趨勢。

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