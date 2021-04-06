全台水情嚴峻，中部地區自今（6）日起民生用水開始實施「供五停二」限水措施，對中科大廠、用水大戶都是一大挑戰！后羿節能科技運用獨家研發的「深開挖袪水工程節能智控系統」與建商跨領域合作，目前已累計30座工地案場的實績，保存超過24座石岡水壩總容量、合計超過8000萬立方米的地下水量，節水量超驚人！

建商攜手后羿節能科技在開發行為與環境中取得平衡，以節水、節能與智慧的方式，成就循環共享及節能環保的經濟貢獻。

台中市府因應水荒盤點50處以上工地，經過檢測、協商，其中指名忠泰建設「老佛爺」、達麗建設「J12」、總太「女王萬歲」等建案，於旱災期間提供深開挖出的地下水資源支援科技業、商業用水、農業用水、民生用水。而與上述四家建設公司合作的后羿節能科技，正是在缺水危機中被挖掘出來的幕後環保英雄，也是串起這產業鏈靈魂之一。

后羿節能科技於4年多前以輔導改善工廠節電起家，有感大型建築於土地開發時，長期超抽取地下水資源，容易造成鄰損與珍貴水資源浪費等情形，因此研究開發出全球唯一的「深開挖袪水工程節能智控系統」，並取得國家發明專利。

近幾年，后羿節能科技已經為許多知名建築工地節省了可觀的電力，也同時保留大量的地下水資源避免超抽，等同於替建築工地在開發過程中減少大量的二氧化碳排碳量，為守護地球盡了一份心力。

后羿節能科技總經理黃維文表示，傳統建築工地的深開挖抽水工程，不僅大量消耗用電與排碳，同時也造成地下水源嚴重超抽的環境傷害。后羿節能科技的「深開挖袪水工程節能智控系統」運用自動化控制的概念所發展出來的智能控制系統，目的是提高地下水位管理的安全機制及便利性，同時作到精準控制抽水量，達成節能與節水的目標。

如今水情緊張，台灣產業也因缺水危機展開跨領域合作，與后羿節能科技配合開發的建設公司，不僅能支援中部精科園區與中科園區因應產能的用水需求，亦能協助果農、茶農、與民生用水的需求。

而這樣串起工地抽水再利用的循環經濟，不僅可緩解缺水危機，也讓水資源的循環運用做出貢獻，為中部產業聯手克服逆境，寫下一張新頁。

(工商 )