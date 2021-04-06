美國總統拜登剛公布高達1.9兆美元的基礎建設經濟刺激計畫。對此外媒分析，美國相當佩服中國建造基礎設施的能力，但要複製或模仿中國模式並非易事。

華爾街日報報導，白宮在3月31日正式公布了名為「美國就業計畫」（The American Jobs Plan）的基建方案，旨在通過重建傳統基礎設施、更新數位基礎設施、改造社區環境、提高製造業研發投入等方式在美國本土創造數以百萬計的工作。這也是拜登為擊敗中國需要付出的代價。

報導稱，對此曾在中國生活一段時間的康奈爾大學研究城市規劃的歷史學家湯瑪斯·坎帕內拉（Tommaso Campanella）表示，「很羨慕中國，中國人看起來能做到我們過去常常做的這些事」。對於拜登的基建計畫，坎帕內拉認為「我們需要在行動中加入一點中國元素」。

美國外交學會的資料顯示，美國在基建方面的支出占國內生產總值（GDP）的2.4％，而中國為8％。中國擁有至少100萬座橋樑，其中包括大部分世界最高的橋樑。在世界100座最高摩天大樓中，49座在中國。

比爾蓋茨（Bill Gates）2014年曾公布一項令人驚訝的資料：中國在此前3年使用的水泥，比美國在整個20世紀使用的還要多。根據總部設在布魯塞爾的國際鋼鐵協會的資料，中國鋼鐵產量超過全球產量的一半，2020年的產量是美國的14倍。中國高鐵連通了該國98％的主要城市，許多城市建有地鐵。高鐵總里程達23,550英里（約3.8萬公里），相當於紐約和洛杉磯往返4次來回。

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