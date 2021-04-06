台灣本島首例非洲豬瘟海漂豬現身萬里！4月4日海巡署於新北市萬里龜吼海域發現1隻死亡豬隻，經農委會家衛所檢驗通報該豬隻非洲豬瘟病毒核酸均呈陽性反應，中央非洲豬瘟災害應變中心即啟動緊急應變措施，目前範圍內11座養豬場中的4場採檢結果為陰性，剩餘7場的採檢結果將於下午公布，應變中心研判對岸飄來機率最大。

4月4日海巡署第二巡防區第一機動巡邏組在新北市萬里龜吼平台前15公尺海域發現1隻死亡海漂豬，隨後立即聯繫新北市政府動物保護防疫處前往採樣，檢體同日送農委會畜衛所檢驗，昨(5)日畜衛所通報該海漂豬為非洲豬瘟核酸陽性，中央災害應變中即啟動緊急應變措施。

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲表示，該豬隻檢體經畜衛所檢測，非洲豬瘟病毒核酸均呈陽性反應，檢出序列與中國大陸ASF Wuhan2019-1及China ／ CAS19-01 ／ 2019之p72基因片段序列相似度均達100％。

陳吉仲指出，中央災害應變中心立即協調防檢局及新北市政府執行應變機制，對海漂豬發現地點周邊半徑10公里內養豬場進行移動管制、疫情訪視及採樣，經新北市動保處統計發現海漂豬地點周邊半徑10公里內養豬場，目前有11場在養，飼養頭數2719頭，已派員至現場執行臨床檢查及採樣，其中4場採檢結果為陰性，剩餘7場的採檢結果將於今天下午公布，也要求這周從桃園到新北的海岸縱深5公里的養豬場都要訪視完畢。

農委會副主委黃金城補充，動物漂流可能來源有二，一是從對岸飄來，另外可能是國內將死亡豬隻拋棄到海裡，兩種可能性都不能排除，而且桃園到新北的養豬場都是飼養黑豬，但這隻海漂豬是白豬，加上檢測結果和對岸病毒基因片段序列100％相符，應該是對岸飄來的可能性最高。

另外非洲豬瘟只要染疫3到5天就會發病，超過這段時間死亡率就會非常高，目前養豬場採樣結果都呈陰性，豬隻健康若良好，那就是安全的。

(中時 )